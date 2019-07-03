شكرا لقرائتكم إشبيلية يتعاقد مع المدافع الفرنسي كوندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء التعاقد مع المدافع جيوليس كوندي من بوردو الفرنسي، بعقد يمتد خمسة أعوام تنتهي في 2024. ولم يعلن إشبيلية عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن النادي سيدفع 25 مليون يورو وفي هذه الحالة ستكون الصفقة قياسية بالنسبة للنادي الذي كان قد أبرم أكبر صفقة في تاريخه بضم المهاجم لويس مورييل مقابل 21 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إشبيلية يتعاقد مع المدافع الفرنسي كوندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.