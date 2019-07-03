الطريق إلى الأهلي.. أول خطوة تصعيدية من كهربا ضد الزمالك

كتب: ضياء السقا

في أول خطوة تصعيدية، قدم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط الزمالك، شكوى رسمية ضد ناديه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده الحالي.

وبحسب موقع سوبر كورة، فإن كهربا قدم الشكوى عن طريق محامي سويسري، وأكد فيها عدم صحة العقود التى تربطه بالزمالك في الوقت الحالي، حيث لم يقم النادي الأبيض باعتماد عقده لدى اتحاد الكرة فى الأوقات المحددة قانونيا وبالتالى أصبح لاغيا ويحق له الرحيل من النادي بالمجان.

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ونشبت خلافات حادة الفترة الماضية بين كهربا، ومرتضى منصور، رئيس الزمالك، حيث هاجم الأخير، لاعب الوسط، قائلا: "اللاعب كسب من وراء نادي الزمالك أكثر من 150 مليون جنيه في سنوات الإعارة، بعد ما كان بيركب توكتوك ركب عربية بحوالي 20 مليون جنيه ومش عارف اسمها ايه إيه”.

ووجه مرتضى رسالة حادة لكهربا قائلا: ”العقد موثق من اتحاد الكرة يا كذاب، لم نفسك واحترم نفسك والأفلام ديه مش بتهز شعره من راسي.. ولسة العقد فاضل فيه 3 سنوات .. وأنت مش معترف بالعقد ده إزاي كنت بتمضي وتستلم فلوس إزاي”.

جدير بالذكر أن هناك أنباء متداولة تشير إلى اقتراب كهربا من الانتقال إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، بعد وصول اللاعب لطريق مسدود مع ناديه.