توميتش يواجه غرامة لخسارته المذلة في بطولة ويمبلدون

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تجاهل الاسترالي برنارد توميتش احتمال تجريده من جائزة بقيمة 57 ألف دولار اميركي، بعد تعرضه الثلاثاء لثاني أقصر خسارة في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب.

وخسر الاسترالي الجدلي الذي اتهم سابقا بعدم تقديمه كامل مستوياته، أمام الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا 6-2 و6-1 و6-4 في 58 دقيقة.

وكانت هذه الخسارة أقل باربع دقائق فقط من الوقت الذي احتاجه السويسري روجيه فيدرر للتفوق على الكولومبي اليخاندرو فاليا في عام 2004.

قال توميتش المصنف 96 عالميا راهنا والذي كان بين العشرين الاوائل في عام 2011 "اعتقد انني قدمت افضل ما لدي. لكني لعبت بشكل سيء جدا".

وعندما سئل عما اذا كان سعيدا بمستواه على ارض الملعب اجاب "السؤال التالي لو سمحتم".

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وكان توميتش شن حملة على منظمي بطولة ويمبلدون في الماضي.

تم تغريمه قبل سنتين بعد اقراره بتعمد الاصابة وعبر عن ملله خلال خسارته ضد الالماني ميشا زفيريف.

كما تخلت شركة "هيد" لتجهيزات المضارب عن رعايته.

وتوميتش لن يكون اول لاعب يتعرض لغرامة مماثلة، فقد حرمت الاميركية انا تاتيشفيلي من جائزتها في الدور الاول من بطولة رولان غاروس "لعدم تقديمها مستوى احترافيا".

خسرت امام اليونانية ماريا ساكاري 6-صفر و6-1 في 55 دقيقة فقط، لكنها اعترضت على غرامتها مدعية انها وقعت ضحية تمييز.