شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ختام دور المجموعات كان 2019..الجزائر "نمبر وان" هجوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر والتي تستمر حتى 19 يوليو الجاري، واستطاع منتخب الجزائر أن يحتل مركز الأقوى دفاعاً وهجوماً بين 24 منتخب شاركوا في هذا الدور وفقاً لإحصائيات البطولة.

منتخب الجزائر حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بثلاث انتصارات جاءت كالتالي: 2/0 على كينيا، 1/0 على السنغال، 3/0 على تنزانيا.

وبذلك يكون الهجومي الجزائري نجح في تسجيل 6 أهداف في دور المجموعات ليتشارك مركز الأقوى هجومياً مع منتخب مالي صاحب نفس الرصيد من الأهداف.

وجاء مشوار مالي في دور المجموعات كالتالي: الفوز 4/1 على موريتانيا، تعادل 1/1 مع تونس، فوز بنتيجة 1/0 على أنجولا.

أما منتخب مصر فجاء فتقاسم المركز الثاني في الأقوى هجومياً مع منتخبات السنغال، ومدغشقر وكوت ديفوار، برصيد 5 أهداف لكل منتخب.

وحقق المنتخب الوطني العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على زيمبابوي 1/0، وبنتيجة 2/0 على الكونغو و أوغندا.

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أما على المستوى الدفاع فقد احتفظت أربع منتخبات بنظافة شباكها وفي مقدمتها مصر والجزائر والمغرب والكاميرون.

وحقق منتخب المغرب العلامة الكاملة أيضاً في دور المجموعات بالفوز على جنوب افريقيا 1/0، ومن قبلها الفوز 1/0 على كوت ديفوار، و 1/0 على ناميبيا.

أما منتخب الكاميرون فتأهل كثاني المجموعة السادسة بعد الفوز 2/0 على غينيا بيساو، ثم التعادل سلبياً مع غانا وبنين.