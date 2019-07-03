شكرا لقرائتكم خبر عن كدمة تبعد محمد حسن عن المران الصباحى للزمالك فى قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الفريق بملعب "براكليشا ليماسوس"، إلا أنه لم يتدرب مع زملائه، لتعرضه لكدمة خفيفة فى تقسيمة أمس الثلاثاء، وفضل الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال منح اللاعب راحة من المران الصباحى للفريق.

وفى بداية المران عقد خالد جلال، جلسة سريعة مع اللاعبين، وبعدها خضع الفريق لبرنامج تدريب بدنى لمدة ربع ساعه تحت إشراف اليونانى أنطونيو مدرب الأحمال، مع تمرين خفيف، ثم قسم اللاعبين إلى عدة مجموعات للتدريب على لعب الكرة من لمسة واحدة.

ويخوض الزمالك معسكرًا مغلقًا فى قبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات، أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالى، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم.

وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى قبرص 25 لاعبا هم:

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

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في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.