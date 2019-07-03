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الإنتاج الحربى يفاوض هداف بتروجت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الإنتاج الحربى فى مفاوضات مع أحمد عفيفى مهاجم بتروجت من أجل الحصول على خدماته فى إطار سعى إدارة العجلات الحربية لتدعيم هجوم الفريق بمهاجم سوبر.

كان بتروجت قد تعاقد مع عفيفى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من بيراميدز، وظهر اللاعب بشكل جيد واستطاع إحراز أكثر من هدف مؤثر للفريق البترولى .

ويرتبط أحمد عفيفى بعقد ممتد لمدة موسم ونصف اخر مع بتروجت ، إلا أن مسئولى الأخير يرفضون رحيل أى لاعب من القوام الأساسى أملا فى العودة للممتاز من جديد العام المقبل.

يذكر أن بتروجت هبط هذا الموسم بعد 13 سنة متتالية مشاركة بالدورى الممتاز، إلا أن الفريق لم يحالفه التوفيق فى الموسم الحالى وهبط لدورى المظاليم.  

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واستغنى الإنتاج الحربى عن الثنائى أحمد رؤوف وحمادة ناصر حيث أرسل النادى خطابات شكر للاعبين بناء على رغبة الجهاز الفنى للفريق بقيادة مختار مختار في عدم استمرارهم مع الفريق.

واحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة جمعها من 34 مباراة حيث فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبطت أندية  النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

 

 

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