شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يبدأ الاستعداد للموسم الجديد 7 يوليو ويعسكر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حدد المدير الفني لفريق الكرة بمصر للمقاصة ، مواعيد بداية فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد ، حيث يبدأ الفريق يوم الأحد 7 يوليو الجاري ، بإجراء القياسات والاختبارات الطبية للاعبين بمستشفى المقاولون العرب .

ووافق مجلس إدارة المقاصة برئاسة محمد عبد السلام ، علي إقامة معسكر مغلق للفريق بالإسكندرية ، بداية من يوم 17 يوليو الجاري .

ويعقد محمد عبد السلام سلسلة من الجلسات المكثفة مع أحمد حسام ميدو ، لحسم الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق ، قبل ارسال القائمة النهائية لاتحاد الكرة.

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ويبدأ فريق المقاصة أولي مبارياته الرسمية ، يوم 1 سبتمبر المقبل ، أمام الزمالك في دور الثمانية ببطولة كاس مصر ، وذلك قبل انطلاق مباريات الدوري الجديد