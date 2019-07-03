شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مصير محمود فتح الله بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم محمود فتح الله مدافع الزمالك، ونجوم أف سى السابق، مصيره بالموسم الكروى الجديد، بعد انتهاء تعاقده مع النجوم بنهاية الموسم.

ويكشف سوبر كورة، مصير محمود فتح الله حيث يفضل مدافع الزمالك الأسبق خوض تجربة كروية خارج مصر خلال الموسم الكروى الجديد، مفضلا عدم الانتقال لأحد أندية الدوري الممتاز رغم تلقيه عروض عديدة، بعدما أصبح لاعب حر.

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