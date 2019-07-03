شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يتعاقد مع حارس مرمى الترسانة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو القناة مع مصطفى ديدا حارس الترسانة الأسبق فى صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى بلاعب خبرة فى ظل سعى الإدارة نحو المنافسة والعودة للممتاز من جديد بعدما كانت قريبة منه فى الموسم الماضى .

يذكر أن مصطفى ديدا الشقيق الأكبر لميدو جابر صانع ألعاب الأهلى السابق ومصر المقاصة الحالى، وصاحب تاريخ كبير بالقسم الثانى

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كان مصطفى ديدا صاحب أشهر ركلة جزاء فى مصر مع الترسانة أمام الشرقية فى اللقاء الفيصل للصعود للدورى الممتاز ، عندما لعب الكرة بشكل كوميدى تصدى لها حارس الشرقية بسهولة فى الوقت الذى لو كانت احرزت لأعلن وقتها صعود الشواكيش للممتاز ، إلا أن الحظ بعدها ابتسم لأحفاد أحمد عرابى وفازوا وتأهلوا للممتاز .

وقد رحل مصطفى ديدا عن الترسانة بعد ضياع حلم الصعود للممتاز عقب رفض جماهير النادى دخوله لقلعة الشواكيش من جديد ، وهو ما جعله يرفض الاستمرار وانتقل لأف سى مصر ، ثم رحل لفاركو وأخيرا وقع للقناة .