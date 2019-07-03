شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 10 لاعبين خطفوا أنظار المصريين فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتمل عقد المتأهلين لدور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى. وانتهت منافسات مرحلة المجموعات من أمم أفريقيا 2019 بإقامة المواجهات الختامية فى الجولة الثالثة والأخيرة مساء أمس الثلاثاء. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006. وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 10 لاعبين خطفوا أنظار المصريين فى 10 أيام أفريقيا..

- الجزائرى أدم اوناس

يأتى على رأس قائمة اللاعبين الذين تألقوا فى دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، اللاعب الجزائرى أدم اوناس، جناح نابولى الإيطالى، بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة منتخب الجزائر وتنزانيا فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات للمجموعة الثالثة، التى انتهت بفوز الجزائر بثلاثة أهداف دون رد.

اوناس صاحب الـ22 عاما شارك مع الجزائر فى مباراة واحدة بـ كان 2019، أمام تنزانيا احرز خلالها هدفين وصنع الهدف الآخر، بعدما قرر جمال بلماضى، المدير الفنى للجزائر إراحة عدد من اللاعبين فى المباراة الأخيرة، ليساهم فى تأهل المنتخب الجزائرى إلى دور الـ 16 بالبطولة الأفريقية بعدما تصدرت مجموعتها برصيد 9 نقاط.

- الجزائرى يوسف البلايلى

كما لفت يوسف البلايلى، لاعب المنتخب الجزائرى ووسط ملعب فريق الترجى التونسى، الأنظار بشدة خلال مشاركته فى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث قدم أداء قويًا، ونجح فى قيادة محاربى الصحراء للفوز فى الجولتين الأولى والثانية أمام كينيا والسنغال، وأحرز هدف بلاده الوحيد فى المباراة الثانية، قبل أن يفضل جمال بلماضى إراحته فى المباراة الأخيرة أمام تنزانيا حيث أكتفى بتواجده على مقاعد البدلاء.

- التونسى وهبى الخزرى

ظهر وهبى الخزرى، لاعب منتخب تونس، بشكل مميز مع نسور قرطاج، على الرغم من عدم تحقيقهم أى فوز حتى الآن فى دور المجموعات، إلا أنه يحاول تقديم كل ما لديه من أجل منتخب بلاده، ليحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده أمام أنجولا فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات للمجموعة الخامسة.

شارك الخزرى فى مباراتين مع منتخب تونس أمام أنجولا ومالى، أحرز خلالهما هدفًا.

- المغربى مبارك بوصوفة

كما تألق المغربى مبارك بوصوفة، مع منتخب المغرب فى دور المجموعات وساهم معه فى التأهل إلى دور الـ 16 بعدما احتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما حصل بوصوفة على جائزة أفضل لاعب فى مباراتى المغربى أمام جنوب أفريقيا وناميبيا، حيث قدم اللاعب مستوى جيدًا على مدار المباراتين، ونال إعجاب اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وقررت منحه جائزة أفضل لاعب فى المباراة.

شارك مبارك بوصوفة فى 3 مباريات مع المغرب فى كان 2019، أحرز خلالهم هدفا.

- الجزائرى إسماعيل بن ناصر

قدم الجزائرى إسماعيل بن ناصر، صاحب الـ 21 عاما أداءً مميزًا مع منتخب الجزائر خلال منافسات دور المجموعات، ليحصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب فى مباراتى الجزائر أمام كينيا والسنغال.

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شارك بن ناصر مع الجزائر فى كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال 3 مباريات صنع خلالهم هدفًا.

- الجزائرى إسلام سليمانى

كان المنتخب الجزائرى صاحب النصيب الأكبر من اللاعبين الذين تألقوا خلال مباريات الدور الأول، ومن بينهم إسلام سليمانى، مهاجم منتخب الجزائر، الذى ظهر بشكل جيد خلال المباريات الثلاثة الأولى لمحاربى الصحراء فى كأس الأمم الأفريقية.

شارك سليمانى فى مباراة الجزائر أمام تنزانيا واستطاع أن يسجل هدفا وصنع هدفين فى المباراة التى انتهت لصالح منتخب بلاده بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لتحقق الجزائر العلامة الكاملة بالفوز فى 3 مباريات.





- البنينى ميكائيل بوتى

حصل مهاجم منتخب بنين ميكائيل بوتى على جائزة أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده أمام غانا، فى الجولة الأولى من دور المجموعات، بعدما استطاع إحراز هدفين فى المباراة لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منتخب.

بوتى شارك مع منتخب بنين فى مباراتين وينتظر المنتخب البنينى مصيره فى الجولة الأخيرة من التأهل إلى دور الـ 16 بعدما احتل المركز الثالث فى المجموعة السادسة برصيد نقطتين فقط، بالتساوى مع منتخب غانا صاحب المركز الثانى، فيما تصدر المنتخب المالى المجموعة برصيد 4 نقاط، ومن المقرر، أن يتلقى منتخب بنين مالى فى الجولة الأخيرة لحسم مصيره من التأهل.

- الكونغولى سيدريك باكامبو

لفت الكونغولى سيدريك باكامبو، مهاجم الكونغو الديمقراطية الأنظار له بعدما أحرز هدفين من أصل 4 أهداف سجلتهم الكونغو فى دور المجموعات، ليحتل منتخب بلاده المركز الثالث فى المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

- المدغشقرى كاروليس اندريا ماستينور

توج كاروليس اندريا ماستينور، لاعب منتخب مدغشقر، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده ضد منتخب نيجيريا، التى انتهت بفوز مدغشقر بهدفين دون رد، التى جمعت المنتخبين مساء الأحد، على ملعب "الإسكندرية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية.

استطاع ماستينور أحراز هدفين من أصل 5 أهداف للمنتخب المدغشقرى فى دور المجموعات، ليساهم فى تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية بعدما احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

ولم يتخيل أندريا الذى يبلغ من العمر 29 عاما، أن يكون هدافا لمنتخبه وواحد من هدافى البطولة الإفريقية، بعد أن قضى 5 أشهر تقريبًا بدون نادٍ خلال العام الماضى قبل أن ينضم لفريق العدالة السعودى الذى يلعب فى دورى الدرجة الأولى بالسعودية.





- الإيفوارى فرانك كيسى

استطاع الإيفوارى فرانك كيسى، لاعب وسط كوت ديفوار، تصدر قائمة صانعى الأهداف فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد انتهاء الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، حيث صنع 3 أهداف مع المنتخب الإيفوارى من أصل 5 أهداف سجلهم، ليتأهل إلى دور الـ 16 محتلا وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد المنتخب المغربى الذى تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.