شكرا لقرائتكم خبر عن عادل طعيمة عن تألق الشناوى مع الفراعنة: ظهرت بصمة المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عادل طعيمة نجم النادى الأهلى السابق عن سر تألق محمد الشناوى حارس مرمى القلعة الحمراء ومنتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية خلال مشاركته مع الفراعنة بدور المجموعات.

وأكد طعيمة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن بصمة أحمد ناجى فى تدريب حراس الفراعنة كانت سبباً فى تألق الشناوى مع المنتخب، فمن الجيد أن يعرف المدرب قدرات لاعبه وكيفية إخراج أفضل ما لديه.

وأضاف نجم الأهلى السابق أن الضغط الجماهيرى أيضاً يلعب دوراً مهماً فى تألق اللاعبين، ووجود 70 ألف مشجع فى استاد القاهرة يجعل اللاعب يقدم أفضل أداء ممكن، وهو ما لم يكن يحدث فى مباريات الدورى العام.

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وحافظ محمد الشناوى على نظافة شباكه فى ثلاث مباريات بدور المجموعات تولى فيها لاعب الأهلى حراسة عرين الفراعنة، ليشارك فى تأهل المنتخب الوطنى كأول مجموعته إلى دور الـ16بعد أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات: 1 /0 على زيمبابوى، 2/ 0 على الكونغو و2 /0 على أوغندا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.