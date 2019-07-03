شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقترب من مدافع وسط الأهلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو أسوان من التعاقد مع شهاب الدين أحمد لاعب وسط الأهلى السابق، الذى خاض تجربة احترافية فى الموسم الماضى مع أحد أندية القسم الثانى بالدورى السعودى.

ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل البقاء بالدورى فى الموسم المقبل وعدم العودة سريعا للمظاليم فى ظل المنافسة القوية التى سيشهدها الدورى فى العام المقبل.

كان مسئولو أسوان قد أبرموا العديد من الصفقات خلال الأسبوعين الماضيين مثل جلال العقدة ظهير أيسر بتروجت، ونصر رمضان مدافع وسط مصر المقاصة، ومحمد أشرف مهاجم وادى دجلة، وإسلام رمضان مدافع الأولمبى، ومازال البحث جاريا عن حارس مرمى خبرة.