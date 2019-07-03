شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب السلة فى البطولة الأفريقية بالرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب السلة للناشئين بقيادة رفيق يوسف قائمة تضم 12 لاعبا للمشاركة فى البطولة الأفريقية التى تقام بالرأس الأخضر فى الفترة من 5 إلى 14 يوليو الجارى، وتأتى أهمية البطولة فى ظل كونها مؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتضم القائمة التى اختارها المديرالفنى كل من عمر محمد جابر، إبراهيم محمد نبيل، محمود وليد، أسر جودة، مؤمن طارق خيرى، أحمد ياسر، عمر سعد، بلال عبد المطلب، كريم وليد، على أحمد، عبد الله ناصر، محمد على.

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ويرأس البعثة خالد القوصى، حيث كان يتولى رئاسة بعثة منتخبى الرجال والسيدات فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، إلا أنه لم يعد مع البعثة، حيث طار إلى الرأس الأخضر لرئاسة بعثة الناشئين.

وتأهل منتخب رجال كرة السلة إلى بطولة الأفرو كان من خلال تحقيق المركز الثانى بتصفيات أفريقيا، بينما تأهل منتخب السيدات للبطولة الأفريقية بعد تحقيق المركز الأول فى التصفيات.

كان منتخب الناشئين قد توج بلقب البطولة العربية التى أقيمت بالقاهرة، ليحصد اللقب العاشر فى مسيرته بالبطولات العربية.