شكرا لقرائتكم خبر عن عادل طعيمة عن مواجهة مصر وجنوب أفريقيا: البطل لا يخشى أى فريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عادل طعيمة نجم النادى الأهلى السابق عن مواجهة مصر وجنوب أفريقيا فى دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر، والتى تستمر حتى 19 يوليو الجارى، والتى تنطلق فى تمام التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.

وحقق منتخب جنوب أفريقيا فوزاً وحيداً فى الدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب ناميبيا بهدف نظيف بينما خسر أمام منتخبى كوت ديفوار والمغرب، ليحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ليتأهل كأحد أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث بدور المجموعات ليواجه المنتخب الوطنى أول المجموعة الأولى.

وقال طعيمة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المنتخب الذى يستهدف التتويج بالبطولة لا يجب أن يخشى أى فريق، ومواجهة جنوب أفريقيا تصب فى صالح الفراعنة، خاصة أن البافانا بافانا من المنتخبات التى تقدم عروضاً كروية جيدة على المستطيل الأخضر.

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أضاف نجم الأهلى السابق أنه يتوقع انتهاء المباراة فى الوقت الأصلى لصالح المنتخب الوطنى دون الامتداد لوقت إضافى، مشيراً إلى أن لاعبى الفراعنة عليهم أن يصالحوا الجماهير فى تلك المباراة بتقديم الأداء المعتاد عنهم بعد تراجع المستوى فى دور المجموعات على الرغم من تحقيق الانتصارات.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.