شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة وقلب محمد النني يشكر الجماهير المصرية على دعمه فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد النني لاعب وسط أرسنال الانجليزي ومنتخب مصر على توجيه الشكر للجماهير المصرية التي رفعت صورة نجم الفراعنة في مدرجات استاد القاهرة لدعم ومؤازرة النني.

ونشر محمد النني صورة للجماهير عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام معلقاً عليها بقلب.

تأهل المنتخب الوطنى إلى دور الـ 16 بعد تحقيق العلامة الكاملة ، فى مباريات دور المجموعات حيث تغلب على كل من زيمبابوى بهدف لتريزيجيه ، و التغلب على المكونغو الديمقراطية بهدفين أحرزهما أحمد المحمدى و محمد صلاح ، بالإضافة إلى الفوز على أوغندا بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع جنوب أفريقيا فى التاسعة من مساء السبت المقبل فى منافسات دور الـ 16.

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.