شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى لتايم سبورت: اللى عاوز يكسب بطولة هيستعد لكل المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، على مواجهة منتخب جنوب أفريقيا فى منافسات دور الـ16 من بطولة الأمم الأفريقية، قائلا إن الجهاز الفنى للفراعنة يدرس كل المنتخبات جيدا.

وأضاف ناجى، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن الجهاز الفنى للمنتخب تابع ودرس كل المنتخبات المشاركة فى البطولة من خلال شرائط الفيديو للمباريات، قائلا: "اللى عاوز بطولة هيبقى مستعد لكل المنتخبات".

وعن تعليمات محددة يتم إلقاؤها على لحراس مرمى الفراعنة، قال ناجى إن التعليمات تكون للمباراة ككل، للاعبى المنتخب، وكذلك لحراس المرمى، وتكون تعليمات الحراس وفقا لطريقة لعب المنتخب المنافس.

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وتستضيف مصر البطولة الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، التى تقام مبارياتها على 6 ملاعب وهى ستاد القاهرة ، والسلام ، و السويس، والدفاع الجوى ، والإسكندرية ، والاسماعيلية.

تأهل المنتخب الوطنى إلى دور الـ 16 بعد تحقيق العلامة الكاملة ، فى مباريات دور المجموعات حيث تغلب على كل من زيمبابوى بهدف لتريزيجيه ، و التغلب على المكونغو الديمقراطية بهدفين أحرزهما أحمد المحمدى و محمد صلاح ، بالإضافة إلى الفوز على أوغندا بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع جنوب أفريقيا فى التاسعة من مساء السبت المقبل فى منافسات دور الـ 16.