شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يقرر إقامة تدريبات مغلقة استعدادا لجنوب أفريقيا حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى غلق تدريبات الفريق بالكلية الحربية حتى يوم الجمعة المقبل استعدادا لمباراة جنوب أفريقيا يوم السبت فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا.

ويسمح الكاف للإعلاميين بحضور 15 دقيقة فى المران الأخير للفراعنة، بينما رفض أجيرى السماح للإعلاميين بحضور أى تدريبات أخرى بخلاف التوقيت الذى حدده الكاف، حيث يرغب فى الحفاظ على تركيز اللاعبين قبل المباراة.

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وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.

ونجح المنتخب فى الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين فى 2017 و1994 لكن في الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.