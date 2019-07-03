"شربت من نيلها".. مارويفو الملغاشي يرفع "تحيا مصر" في مباريات بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

بملامحه الإفريقية الأصيلة ولهجته العربية الركيكة، لفت الأنظار عندما حضر ممسكا بعلمي مصر ومدغشقر بين أبناء وطنه الملغاشيين الذين جاءوا إلى مدينة الإسكندرية لمتابعة منتخب بلادهم في أولى مشاركاته على الإطلاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

جاء الشاب "عبد العزيز مارويفو" إلى مصر حاملا رصيدا كافيا من الذكريات التي عاشها قبل بضع سنوات خلال فترة دراسته في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ليستعيد جانبا منها خلال فترة تواجده لمؤازرة منتخب بلاده الذي أوقعته قرعة البطولة في المجموعة الثانية بمدينة الإسكندرية مع منتخبات غينيا، بوروندي ونيجيريا.

حرص "مارويفو" على رفع علم بلاده مدغشقر بجانب مصر مزينًا بعبارة "تحيا مصر"، للتعبير عن امتنانه للفترة التي قضاها بمصر وما وجده من ترحاب ومعاملات تغلبها المحبة من أهلها، ما جعله يكون العديد من الصداقات بين أبناء عمره سواء من المصريين أو من المغتربين الدارسين في الأزهر الشريف.

يعرف الشاب الملغاشي أسماء عدد لا بأس به من اللاعبين المصريين سواء من الجيل الحالي أوالذهبي للمنتخب الوطني، وذكر منهم:" أحمد المحمدي، محمد أبو تريكة، عماد متعب، عصام الحضري ومحمد ناجي جدو" وغيرهم، بينما كان محمد صلاح نجم المنتخب وفريق ليفربول أبرز من ذكره، مؤكدا أنه يكن للنجم المصري الكثير من التقدير.

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يأمل "عبد العزيز مارويفو" أن يتأهل منتخب مدغشقر للمباراة النهائية ليحقق إنجازا غير مسبوق لبلد يشارك للمرة الأولى في تاريخ البطولة ويصل للمنافسة على اللقب، كما أبدى تمنياته بالتوفيق لمنتخب مصر الذي يصارع للحصول على اللقب القاري للمرة الثامنة.

وتابع:"سأشجع الفراعنة في حالة لم يكتب لمنتخب بلاي استكمال المسيرة في الأدوار المقبلة، ولم لا أشجع مصر بعد أن شربت من نيلها؟."

وفاجأ منتخب مدغشقر جميع منتخبات أفريقيا بعدما تصدر المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية في أول مشاركاته تاريخيا بالبطولة الأفريقية، عقب فوز غير متوقع على منتخب نيجيريا بنتيجة (2-0)، لينتزع صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ، ويضمن بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 في البطولة.

وكانت أوقعت قرعة البطولة منتخب مدغشقر في المجموعة الثانية مع منتخبات غينيا، بوروندي ونيجيريا، ليضمن تأهله مع المنتخب النيجيري إلى دور ثمن النهائي.