نبيل الحلفاوي يتوقع وصول منتخب المغرب للمباراة النهائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
كشف الفنان نبيل الحلفاوي عن توقعاته للمباريات المقبلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل.
ونشر الحلفاوي "جدول" أعده بتوقعاته للمبارايات القادمة، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، حيث أظهر الجدول وصول منتخب المغرب لنهائي البطولة، بينما لم يكشف توقعاته للفريق المنافس أمامه، وترك الخانة فارغة.
وعلق: "هذه توقعاتي حتى نهاية البطولة، يلا إن شالله ما حد حوش، وبالمرة تعرفوا المواعيد، إن صحت التوقعات فقد صادفت الهوى، وإن خابت فقد أتلفها الهوى".
وانطلقت الجمعة 21 يونيو بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تُقام بمصر بمشاركة 24 منتخبًا.
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