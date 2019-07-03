"متحمس للتحدي".. مدرب جنوب أفريقيا يعلق على مواجهة منتخب مصر في دور الـ16 بالكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال ستيوارت باكستر مدرب منتخب جنوب أفريقا إن اللاعبين لا يحتاجون إلى أي دوافع قبل مواجهة المنتخب المصري في دور الـ16 لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل باستاد القاهرة في إطار منافسات الجولة الـ16 من منافسات بطولة الكان.

وتأهل المنتخب الجنوب أفريقي كأفضل ثالث بالمجموعة الرابعة التي ضمت كل من المغرب، ساحل العاج وناميبيا، بينما تأهل المنتخب المصري كأول المجموعة الأولى بعما جمع 9 نقاط كاملة في دور المجموعات.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لجنوب أفريقيا قال باكستر: "إنه تحدٍ كبير وهذا ما نبحث عنه".

وأضاف: "أعتقد أن مجموعات أمم أفريقيا كانت قوية، مجموعتنا كانت قوية وصعبة، البعض يعتقد أننا مررنا من الباب الخلفي، كنا على مشارف وداع البطولة ولكننا عدنا، هذا هو الأداء الرائع".

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وتابع: "لدينا الفرصة الآن للعب ضد الدولة المضيفة أمام الكثير من الجماهير، عندما تريد أن يقف لك الجميع وأعتقد أن اللاعبين يتطلعون إلى ذلك".

وواصل: "الدافع الرئيسي للاعبين هو أنهم يريدون تخطي تلك العقبة وأعتقد أن هذا هو الشيء الرئيسي، سيكون هذا هو الدافع أمامهم لا أعتقد أن علي تغيير أي شيء".

وأكمل: "مهاجمينا لم يكونوا بأفضل حال، ولعبنا الدفاعي لم يكن مثاليًا، علينا تعزيز تلك الثغرات قبل مواجهة مصر، أعتقد ستكون مباراة مختلفة".

واستطرد مدرب بافانا بافانا: "لو تمكن اللاعبين من إضافة 15 % من جهدهم سنسبب المشكلات لمصر".

وأتم: "لا أعتقد أنه يتعين علينا تقديم دوافع تحفيزية هائلة للاعبين، أعتقد أنهم سيصلون إلى هذا الهدف بمفردهم".