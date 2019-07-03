أيمن حافظ: عماد السيد جاهز للمشاركة في تريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن أيمن طاهر ، مدرب حراس مرمى نادي الزمالك جاهزية عماد السيد حارس الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكسر في أصبع اليد.

وأشار مدرب الحراس، في تصريحات صحفية له اليوم الأرعاء، إلى أنه مندهش من الأنباء التي تتردد حول عدم جاهزية الحارس للمشاركة في التدريبات خاصة وأن عماد شارك بالأمس في التدريبات الجماعية للفريق وسيكون جاهز للمشاركة في مباريات الفريق بعد إنتهاء التوقف الدولي بسبب بطولة أمم أفريقيا.

يذكر أن عماد السيد خضع لعملية جراحية في يدة وكان يخضع لجلسات تأهيل في الفترة الماضية، في حين سيغيب محمود جنش لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في وتر أكيلس..