بينهم 4 مصريين.. الكاف يعلن تشكيل دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيل الأبرز لدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2019، والذي اختتمت مبارياته مساء أمس، الثلاثاء.

التشكيل الذي أعلنه الكاف عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، تم خلاله اختيار أربعة لاعين مصريين على رأسهم محمد صلاح مهاجم الفريق.

وشهد التشكيل تواجد الحارس محمد الشناوي، مع ظهور الثنائي أحمد المحمدي وأحمد حجازي في الخط الدفاعي، مع خلو مقاعد البدلاء من أي لاعبين مصريين.

وجاء التشكيل المختار من الكاف كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي "مصر".

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خط الدفاع: أحمد المحمدي "مصر"، يايا بانانا "الكاميرون"، أحمد حجازي "مصر"، أشرف حكيمي "المغرب".

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر "الجزائر"، أروهاسينا أندرياناريما "مدغشقر"، رياض محرز "الجزائر".

خط الهجوم: محمد صلاح "مصر" جوردان أيو "غانا" ساديو ماني "السنغال".

البدلاء: أندري أونانا "الكاميرون"، يوسف عطال "الجزائر"، المهدي بنعطية "المغرب"، أندري أنجويسا "الكاميرون"، مبارك واكاسو "غانا"، سيدريك باكامبو "الكونغو الديمقراطية"، كارليس أندريا "مدغشقر"، يوسف بلايلي "الجزائر".