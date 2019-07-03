الخطيب: لا أنسى هذا الملعب.. وصلاح وماني سيكون لهما دور مع منتخبيهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسفير بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فعالياتها في مصر للموقع الرسمي للكان عن اللاعبين الذين يجب متابعتهم في البطولة، مثله الأعلي وملعب لا ينساه.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وتمكن المنتخب الوطني من التأهل إلى منافسات دور الـ16 كأول المجموعة الأولى.

وخلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للكاف قال الخطيب: "هناك أكتر من لاعب على مستوى أكثر من عالٍ في البطولة، ولكن هناك الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح نجمي ليفربول اللذين تُوجا ببطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرًا".

وأضاف: "أعتقد سيكون لهم دور رئيسي مع منتخبي بلديهما خلال البطولة".

وبسؤاله عن أبرز البطولات التي شارك فيها قال: "بطولة أمم أفريقيا نسخة 74 في مصر، كانت بطولة مهمة، قدمنا أداء على مستوى عالٍ، ولكن لم تخدمنا الظروف كثيرًا، سجلنا هدفين في بداية المباراة، ثم انقلبت رأسًا على عقب وتحولت إلى 3-2".

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وتابع: "هناك أيضًا بطولة كان 76 التي استضافتها إثيوبيا، سجلت هدفًا لا أنساه في مباراتنا أمام نيجيريا على المركزين الثالث والرابع".

وواصل: "بطولة كان 86 في مصر والنهائي أمام منتخب الكاميرون، تعادلنا ولجأنا إلى ركلات الترجيح، أكملت المباراة مصابًا ولم أستطع تسديد ركلة الترجيح".

وعن مثلي الأعلي قال رئيس النادي الأهلي: "الأسطورة البرازيلية بيليه، كنت بحوش مصروفي وأروح كل أسبوع الأوبرا أتفرج على فيلم يُعرض له لمدة ربع الساعة".

وبسؤاله عن تطور الكرة الأفريقية أجاب: "بالتأكيد تطورت جدا، نمتلك مواهب جيدة على مدار التاريخ، ولكن الكرة تطورت، الملاعب، أسلوب تشجيع الجماهير، البنية التحتية والأدوات المساعدة لكرة القدم".

وعن أفضل ستاد لعب عليه قال: "ملعب كوماسي مع الأهلي، كانت أول بطولة أفريقية للفريق الأحمر نسخة 82، لعبنا أمام كوتوكو، الملعب لم يكن على مستوى عالٍ ولكن لا أستطيع أن أنسى تلك المباراة، حققنا الفوز في مصر بثلاثية دون رد ولكن كنا قلقين من مباراة الإياب بسبب مستوى اللاعبين الجيد في مباراة الذهاب، تلقينا هدفًا في العشر دقائق الأولى ثم سجلت هدف التعادل".

وأتم: "أجواء الملعب كانت مختلفة، أكثر من 90 ألف متفرج تواجدوا في الملعب، رئيس الجمهورية حضر إلى المباراة بطائرة نزلت إلى أرض الملعب قبل انطلاق المباراة".