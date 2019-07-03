وفاة لاعبة المنتخب السويسري فلوريانا إسماعيلي غرقاً

نعى مجتمع كرة القدم، اليوم الأربعاء، وفاة لاعبة المنتخب السويسري فلوريانا إسماعيلي، التي فارقت الحياة غرقاً في بحيرة كومو بإيطاليا.

أعلنت السلطات الإيطالية في وقت متأخر انتشال جثة إسماعيلي من البحيرة، حيث كانت اللاعبة اختفت السبت الماضي، ولم تظهر على السطح بعد أن قفزت في المياه من قارب مؤجر.

وكانت لاعبة خط الوسط إسماعيلي (24 عاماً) قائدة فريق يانغ بويز بيرن السويسري، شاركت في 33 مباراة ضمن صفوف منتخب بلادها.

وتقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، بالعزاء، قائلاً: “لحظة حزينة للغاية لكل مجتمع كرة القدم، خاصة في وقت نجتمع فيه في كأس العالم للسيدات”.

وأضاف: ” بالأصالة عن نفسي وعن “فيفا”، أود التقدم بخالص التعازي لعائلة فلوريانا وأصدقائها وللاتحاد السويسري ونادي يانغ بويز”.