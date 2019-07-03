نادي الاتحاد السكندري ينجح فى إنهاء أزمة المشجعين المحتجزين

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي، فى إنهاء أزمة مشجعي النادى التى حدثت قبل مباراة وادى دجلة والتى أقيمت يوم 10 فبراير الماضى والتى تم على إثرها احتجاز 13 مشجعًا من جماهير الثغر و تم إخلاء سبيلهم بعد ذلك

بضمان مالي تمهيداً لفصل القضاء فى هذا الموضوع.

و من خلال متابعة مستمرة لهذه القضية طوال الفترة الماضية و تفويض محمد مصيلحى رئيس النادى لهيئة دفاع من محامين كبار بالتعاون مع الإدارة القانونية

بالنادى تم الفصل في القضية رقم 1136 لسنة 2019 جنح القاهرة بالحفظ الإداري بتاريخ 29-6-2019.

و أعرب مصيلحى عن سعادته بهذا القرار الذي أنصف أبناءه من جماهير نادى الاتحاد السكندرى و أكد سيادته أن مجلس إدارة النادى كان حريصاً على الوقف بجوار أبنائه من الجماهير الوفية و وصفهم بالدرع القوى لهذا الكيان الرياضي العريق .