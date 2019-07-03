يايا توريه ينتقل إلى الدروي الصيني

أعلن نادى كينجداو هوانجاي الصيني أحدى اندية القسم الثاني، في الدروي الصيني، عن تعاقده مع الأيفوارى يايا توريه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وتعاقد النادي الصينى مع النجم الأيفواري يايا توريه، فى صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع نادي أولمبياكوس اليوناني بالتراضي في ديسمبر الماضي، وعدم إرتباطه بأي نادي. ديسمبر الماضي، وعدم إرتباطه بأي نادي. وقال اللاعب في تصريحاته لموقع ناديه الصيني الجديد، أ،ه منذ بداية مسيرته الكروية يعشق التحديات كما أنه قرر خوض هذا التحدى ليصنع التاريخ مرة أخرى مع النادى الصيني. الجدير بالذكر بأن توريه بدأ مسيرته الإحترافية مع نادي أوليمبياكوس ، وقدم مستويات كبيرة معهم مما جعله، مثيراً للاعجاب وجذب انتباه العديد من كبار أندية أوروبا، ، حتى انتقل النجم الإيفواري الى موناكو الفرنسى عام 2006، ثم لينتقل بعدها إلى نادي برشلونة عام 2007، حتى عام 2010، ثم إلى مانشستر سيتي ويقضي مع السيتي 8 سنوات، قبل أن يعود الى اوليمبياكوس فريقه القديم مرة اخرى في 2018 .

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