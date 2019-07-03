مؤتمر صحفي لوزير الشباب والرياضة غدا

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي واستمرار للجهد الذي تبذله في إطار الارتقاء بقارتنا الأفريقية في كافة المجالات، يعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الخميس بمركز التعليم المدني بالجزيرة. الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الخميس بمركز التعليم المدني بالجزيرة. ويعلن وزير الرياضة خلال المؤتمر تفاصيل جائزة التميز الرياضى على مستوى القارة الأفريقية فى مختلف اللعبات. وسيحضر المؤتمر الصحفي السيد اللواء احمد ناصر رئيس كونفدرالية اتحاد الاتحادات الأفريقية (الاوكسا) والدكتور عماد البناني الأمين العام للمؤتمر والجائزة.

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