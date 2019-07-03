منتخب الطائرة يواجه بيلا روسيا وديا اليوم

يواجه منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة بقيادة الهولندي جيدو فورمولين المدير الفني، نظيره منتخب بيلا روسيا، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس التحدي الودية المقامة في سلوفينيا خلال الفترة من 3 وحتى 7 يوليو الجاري. الفترة من 3 وحتى 7 يوليو الجاري. ويشارك منتخب مصر في البطولة استعدادا لدورة الالعاب الافريقية المقرر اقامتها في المغرب اغسطس المقبل. وتضم قائمة منتخب مصر 16 لاعبًا وهم: أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وهشام يسري وأحمد عبد العال ومصطفى دبشه ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودي ورشاد شبل وأحمد درنكة وأحمد يوسف ومحمد محسن وعمر نجيب "تايسون" وأحمد سعيد.

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