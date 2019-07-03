عمرو سليم يجتمع بلاعبي منتخب مصر للتايكوندو في معسكر المركز الأولمبي

عقد عمرو سليم، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، اجتماعا، اليوم، مع لاعبي منتخب مصر الوطني الأول للتايكوندو ولاعبي منتخب الناشئين تحت 14 سنة والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية، في المركز الأولمبي بالمعادي.

وقام سليم بزيارة لمعسكر المنتخبات الوطنية، صباح اليوم، بصحبة كريم شبانة وحمادة منير عضوي مجلس الإدارة، حيث يستعد منتخب الناشئين تحت 14 سنة لبطولة العالم والتي ستنطلق في شهر أغسطس المقبل.

وطالب سليم الجميع بضرورة الالتزام والعمل الجاد من أجل رفع اسم مصر في المحافل الدولية التي تشارك فيها المنتخبات الوطنية، مؤكدا أن الاتحاد يعمل على توفير كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية ويثق في قدرتهم على التألق وإحراز الميداليات والوصول لمنصات التتويج كعادة التايكوندو المصري.