كدمة خفيفة تبعد محمد حسن عن المران الصباحي للزمالك

تواجد محمد حسن، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الفريق بملعب براكليشا ليماسوس إلا أنه لميتدرب مع زملائه، لتعرضه لكدمة خفيفة في تقسيمة أمس الثلاثاء .
وفضل الجهاز الفني، منح اللاعب راحة من المران الصباحي للفريق .
ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.
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