أثارت صورة إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، التي ألتقطت له وأنشرت بشكل كبير الجدل، التكهنات حول مستقبله م رحيله عن صفوف الفريق، ضمن صفقة عودة نيمار إلى البرسا.
وكانت التقارير قد أشارت فيالفترة الماضية، إلى أن إدارة برشلونة تسعى لبيع راكيتيتش من أجل نيمار دي سيلفا نجم الفريق الباريسي.
وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية سبب سفر راكيتيتش إلى باريس،
وأضافت الصحيفة أن راكيتيتش قرر استغلال اجازته التي مازالت جارية، وتنتهي يوم 14 يوليو، وسفار إلى باريس مع عائلته، وليس التكهنات بعد إنتشار تلك الصورة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سبب تواجد راكيتيتش في باريس وحقيقة إنتقاله لباريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.