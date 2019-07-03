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تعرف على سبب تواجد راكيتيتش في باريس وحقيقة إنتقاله لباريس سان جيرمان

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أثارت صورة إيفان راكيتيتش لاعب وسط الإسباني، التي ألتقطت له وأنشرت بشكل كبير الجدل، التكهنات حول مستقبله م رحيله عن صفوف الفريق، ضمن صفقة عودة إلى البرسا.

وكانت التقارير قد أشارت في

الفترة الماضية، إلى أن إدارة برشلونة تسعى لبيع راكيتيتش من أجل نيمار دي سيلفا نجم الفريق الباريسي.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية سبب سفر راكيتيتش إلى باريس،

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حيث تواصلت مع الشاب الذي ألتقط الصورة،  وأوضح للصحيفة أن راكيتيتش كان مسافر ًا، مع عائلته، ولم يكن وحيدًا.

وأضافت الصحيفة أن راكيتيتش قرر استغلال اجازته التي مازالت جارية، وتنتهي يوم 14 يوليو، وسفار إلى باريس مع عائلته، وليس التكهنات بعد إنتشار تلك الصورة.

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