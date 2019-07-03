الخطيب يكشف كواليس مباراة الأهلي وأشانتي كوتوكو التاريخية

تحدث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن ذكرياته مع الاستادات التى لعب فيها خلال مسيرته الحافلة مع كرة القدم، وذلك خلال حديثه لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

وأكد الخطيب أن هناك استادات كثيرة لكن الاستاد الذي لا يستطيع نسيانه هو ستاد كوماسى بغانا، والذى استضاف نهائى دورى الأبطال بين الأهلى وأشانتى كوتوكو.

وقال بيبو: "رغم فوزنا في مباراة الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة إلا أننا كنا قلقين

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من مباراة العودة في كوماسي، بسبب أدا الغانيين على ستاد القاهرة، وكان من المفترض أن تنهي النتيجة بـ8/4، وقدمنا مباراة قوية".

وأضاف: "شهدت المباراة حضور 90 ألف مشجع والملعب كانت حالته ليس بالمستوى الحالي، وحضرها رئيس غانا بطيارة هليكوبتر نزلت في أرض الملعب قبل انطلاق المباراة، كما أن جماهيرهم كانت متواجدة طوال الليل حول

فندقنا".

وأكمل: "أول 10 دقائق في المباراة استقبلنا هدف ولاعبي الأهلي كانوا مذهولين مما يحدث، ولكن أصحاب الخبرات بدأت تفوق وتحفز اللاعبين، وأحرزت هدفا في آخر 25 دقيقة تعادلنا به وهو من الأهداف المحببة إلي وأحمد الله عليها".

وواصل: "بعد إحراز الهدف لم يتقدم إلي زملائي للاحتفال بالهدف، ولم أسمع صافرة الحكم، بسبب ما كان يحدث في الاستاد، وكل اللاعبين توجهوا صوب كأس البطولة في المدرجات، وكان أول لقب أفريقي للأهلي، كما أن درجة الأمان في الملعب لم تكن عالية، وهي مباراة لا تنسى نهائيا".