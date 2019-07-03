الخطيب يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم

كشف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ونجم الكرة المصرية الأسبق، عن مثله الأعلى في عالم كرة القدم. وقال الخطيب- في تصريحاته لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-: " أعشق الأسطورة البرازيلية بيليه منذ الصغر ". الأفريقي لكرة القدم-: " أعشق الأسطورة البرازيلية بيليه منذ الصغر ". وأضاف: "وأنا صغير كنت بحب بيليه وكنت بحوش من مصروفى وأروح سينما أوبرا، كان فيه فيلمين وبينهم توجد ربع ساعة يتم فيها عرض مهارات وأهداف بيليه، وكنت بروح أتفرج عليه وامشى، وهو من اللاعبين الأفذاذ اللى مروا على كرة القدم".

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