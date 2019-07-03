أوليمبيك ليون الفرنسي يضم نجم ليل

أعلن نادى أوليمبيك ليون الفرنسي تعاقده مع البرازيلى تياجو مينديز، نجم نادي ليل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ولم يكشف نادي ليون عن القيمة المالية التي دفعها من أجل ضم مينديز، لاعب ليل، ولكن كشفت صحيفة "لوبروجريه" الفرنسية، عن القيمة المالية للصفقة التي دفعها ليون من أجل ضمه، حيث أشارت إلى أن ليون دفع 25 مليون يورو مقابل ضم اللاعب البرازيلي.
وبدأ مينديز صاحب الـ26 عاما، مسيرته الكروية مع فريق جوياس البرازيلى عام 2011 حتى 2014، وانتقل من خلاله إلى نادى ساو باولوا الذى لاعب فيه حتى 2017، قبل أن يتجه إلى أوروبا، حيث انضم إلى نادى ليل الذى خاض معه 72 مباراة وسجل خلالها 4 أهداف.
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