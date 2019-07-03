برشلونة يسعى لضم نيمار دون أموال



قال تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، إن برشلونة يسعى للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، دون دفع أموال.



فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن البارسا لم يبدأ المفاوضات بعد مع سان جيرمان، بسبب التوتر بين الناديين، حيث ينتظر مسؤولو البلوجرانا أن يفتح بطل فرنسا الباب أولا لرحيل نجمه.



وأوضحت أن النادي الكتالوني يفكر في التعاقد مع البرازيلي، دون دفع أموال، عن طريق تقديم لاعبين لسان جيرمان ضمن صفقة تبادلية، بشرط ألا تزيد قيمة اللاعبين عن 170 مليون يورو، وهو الرقم الذي يسمح لنيمار بالرحيل خلال صيف 2020 في حال تسديده.



وأفادت الصحيفة بأن هناك العديد من لاعبي البارسا، الذين يثيرون إعجاب النادي الباريسي، مثل الرباعي فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي.



وذكرت "موندو ديبورتيفو" أنه إذا دخل كوتينيو في الصفقة التبادلية، فسوف ينتقل برفقته راكيتيتش أو أومتيتي.



أما إذا كان ديمبلي هو بطل الصفقة مع نيمار، فسوف يرحل بمفرده، لأن النادي الكتالوني يقيم النجم الفرنسي بـ200 مليون يورو، ويرى أنه موهبة يجب التمسك بها.



وأتمت الصحيفة تقريرها بتأكيد أن راكيتيتش وأومتيتي، لا يريدان الرحيل إلى سان جيرمان، وإذا تقرر وضع أحدهما في الصفقة، فعلى "البي إس جي" إقناعه باللعب في صفوفه.





المصدر: موقع كورة