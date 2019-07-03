بعد الهزيمة امام البرازيل.. ميسي يحسم موقفه النهائي من الاستمرار مع الأرجنتين



كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، عن موقفه من الاستمرار في اللعب برفقة منتخب بلاده، عقب خروجه من منافسات بطولة كوبا أمريكا.



وودع المنتخب الأرجنتيني منافسات كوبا أمريكا، فجر اليوم، عقب الهزيمة أمام البرازيل، بنتيجة (2-0)، في إطار لقاءات نصف نهائي البطولة المقامة في البرازيل.



وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن ميسي لن يودع المنتخب الأرجنتيني، بعدما كشف عن رغبته في مواصلة اللعب بالرغم من فشله مجددًا في الفوز ببطولة بقميص راقصي التانجو.



وقال ميسي في تصريح أبرزته الصحيفة: "إذا كان عليّ أن استمر في المساعدة بطريقة أو بأخرى، فسأفعل ذلك، أشعر أنني بحالة جيدة ضمن هذه المجموعة (من اللاعبين)".



يشار إلى أن أسطورة التانجو، كان قد شن هجومًا شرسًا على الإكوادوري رودي ألبرتو زامبرانو، حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل، واتهمه بمجاملة السامبا في المباراة، بعدما رفض احتساب ركلتي جزاء للتانجو.





حقق منتخب البرازيل رقمًا مميزًا خلال الفوز على الأرجنتين، الليلة الماضية، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كوبا أمريكا.



ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن منتخب البرازيل لم يخسر أي مباراة في كوبا أمريكا إذا أحرز الهدف الافتتاحي في اللقاء منذ نسخة 1979.



وتعود آخر هزيمة للبرازيل بالبطولة القارية عقب افتتاح التسجيل إلى نسخة 1979، عندما سقط راقصو السامبا أمام بوليفيا بنتيجة (1-2).



يذكر أن أهداف البرازيل في مباراة اليوم جاءت عن طريق جابرييل جيسوس في الدقيقة الـ19، وروبرتو فيرمينو في الدقيقة الـ71.



المصدر: موقع كورة