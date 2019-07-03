شكرا لقرائتكم ضياء السيد: منتخب مصر عنده شخصية البطل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد ضياء السيد نجم الأهلي السابق ومدرب منتخب مصر السابق أن المنتخب المصري قادر على تحقيق بطولة امم افريقيا على رغم من حالة عدم الرضا التي ظهرت على الشارع الكروي المصري بسبب الأداء الباهت من لاعبي المنتخب في المباريات الماضية.

قال مدرب المنتخب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم خطاب ببرنامج "نجوم افريقيا" على اذاعة نجوم اف ام إن المنتخب يستطيع اللعب بجدارة في البطولات المجمعة ، لأن مصر عندها شخصية البطل.

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كما يرى ضياء السيد ن، أن الانتقادات المواجهة للاعبي خط هجوم الفراعنة، مؤكدا أن الهجوم علي الثنائي مروان محسن وأحمد حسن كوكا غير مبرر على الاطلاق.

وقال مدرب منتخب مصر السابق : "كيف يتم الحكم على كوكا و مروان محسن بدون حصولهم على مساعدة من لاعبي المنتخب.

وأضاف: أتحدى لو جبنا أي مهاجم في الدنيا لو رجعنا فان باستن يلعب كرة تاني، و لم يتم مساعدته في الملعب من زملائه في ايصال له كرات عرضية أو غيره الناس هتطلع تقطع فيه، المشكلة في عدم امداد اللاعبين للمهاجمين حتى لو لعب احمد علي مش هيوصله كرات هيظهر بمظهر غير جيد