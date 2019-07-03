شكرا لقرائتكم أسوان يقترب من ضم دفندر الأهلي السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قطع نادي أسوان شوطا كبيرا نحو التعاقد مع شهاب الدين أحمد لاعب وسط الأهلى السابق والذى خاض تجربة احترافية فى الموسم الماضى مع إحدى أندية القسم الثانى بالدورى السعودى .

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ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل البقاء بالدورى فى الموسم المقبل وعدم العودة سريعا للمظاليم فى ظل المنافسة القوية التى سيشهده الدورى فى العام المقبل .

كان مسئولو أسوان قد أبرموا العديد من الصفقات خلال الأسبوعين الماضيين مثل جلال العقدة ظهير أيسر بتروجت ، ونصر رمضان مدافع وسط مصر المقاصة ، ومحمد أشرف مهاجم وادى دجلة ، وإسلام رمضان مدافع الأولمبى ، ومازال البحث جاريا عن حارس مرمى خبرة .