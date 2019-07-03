شكرا لقرائتكم لاعب وسط الزمالك خارج المران الصباحي رغم تواجده فى الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل الجهاز الفني للنادى الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفنى منح محمد حسن، لاعب وسط الفريق راحة من المران الصباحي ، رغم تواجده بملعب "براكليشا ليماسوس" إلا أنه لم يتدرب مع زملائه، لتعرضه لكدمة خفيفة في مران أمس الثلاثاء.

وعقد جلال فى بداية المران ، جلسة سريعة مع اللاعبين، وبعدها خضع الفريق لبرنامج تدريب بدني لمدة ربع ساعه تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال، مع تمرين خفيف، ثم قسم اللاعبين إلى عدة مجموعات للتدريب على لعب الكرة من لمسه واحدة.

ويخوض الزمالك معسكرًا مغلقًا فى قبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات، أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالى، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم.

وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى قبرص 25 لاعبا هم:

Advertisements

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.