شكرا لقرائتكم سموحة يطلب 120 مليون جنيه لرحيل حارسه .. والزمالك يرد : أكيد هزار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد نادي سموحة، 120 مليون جنيه، للموافقة على رحيل محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق السكندري، لصفوف نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

ويرى مسئولو سموحة، أن محمد أبو جبل، أحد أفضل الحراس المصريين فى الوقت الحالى، ولا يمكن رحيله بقيمة مالية أقل من 120 مليون جنيه، نظرا لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة.

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طلبات سموحة، واجهت رفض تام من جانب مسئولي الزمالك، حيث يرى النادي الأبيض أن القيمة المطلوبة مبالغ فيها بشكل كبير للغاية ولا يمكن الموافقة عليها بأى شكل من الأشكال.

وعلم "الخليج 365" أن طلبات سموحة المادية قابلة للتفاوض ويمكن إتمام الصفقة بقيمة مالية أقل بكثير خاصة أن هذا المبلغ غير مقبول سداده فى صفقة انتقال لاعب مصرى من نادي لآخر بالدوري المحلي.

وقال مصدر بالزمالك، لـ"الخليج 365"، أن طلبات سموحة غير معقولة نهائيا، قائلا : "ده أكيد هزار".