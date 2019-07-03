شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يفاوض مهاجم بتروجت لتدعيم العجلات الحربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاوض مسئولو الإنتاج الحربى أحمد عفيفى مهاجم بتروجت للحصول على خدماته لتدعيم هجوم الفريق بمهاجم سوبر .

وتعاقد بتروجت مع عفيفى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من بيراميدز وظهر بشكل جيد وأحرز أهداف مؤثرة للفريق البترولى .

ويرتبط مهاجم بتروجيت بعقد ممتد لمدة موسم ونصف اخر مع الفريق البترولى الذى قد يرفض ،رحيل أى لاعب من القوام الأساسى أملا فى العودة للممتاز من جديد العام المقبل .

وهبط بتروجت هذا الموسم بعد 13 سنة متتالية مشاركة بالدورى الممتاز ، إلا أن الفريق لم يحالفه التوفيق فى الموسم الحالى وهبط لدورى المظاليم .

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واستغنى الانتاج الحربى عن الثنائى أحمد رؤوف وحمادة ناصر حيث أرسل النادى خطابات شكر للاعبين بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مختار مختار في عدم استمرارهم مع الفريق .

وهبطت أندية النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".