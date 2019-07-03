شكرا لقرائتكم كهربا يطلب فسخ عقده من الزمالك رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى تطور جديد، لأزمة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، مع مسئولي القلعة البيضاء، كشفت مصادر مقربة من اللاعب قيامة بتقديم شكوى رسمية ضد ناديه لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده الحالي.

وأوضحت المصادر أن كهربا يؤكد فى شكواه، عدم صحة العقود التى تربطه بالزمالك فى الوقت الحالى، حيث لم يقوم النادي الأبيض باعتماد عقده لدى اتحاد الكرة فى الأوقات المحددة قانونيا وبالتالى أصبح لاغيا ويحق له الرحيل من النادي بالمجان.

وأكد المصادر أن كهربا تقدم بالشكوى رسميا خلال الساعات الماضية، عن طريق محامى سويسرى، لتكون أولى الخطوات الفعلية من جانب اللاعب للرحيل عن نادي الزمالك، فى الميركاتو الصيفى المقبل، والانتقال لصفوف نادي جديد بالموسم المقبل.

وشددت المصادر أن الفترة القادمة، ستشهد استمرار الأزمة بين كهربا والزمالك، فى ظل تصعيد اللاعب للفيفا، ورفضه التواصل نهائيا مع مسئولي القلعة البيضاء وتمسكه بفسخ عقده وعدم الاستمرار.