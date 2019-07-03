شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفى لوزارة الشباب للإعلان عن تفاصيل جائزة التميز الرياضى القارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد وزارة الشباب و الرياضة غدا الخميس مؤتمرا صحفيا، فى مركز التعليم المدنى بالجزيرة ، للإعلان عن تفاصيل جائزة التميز الرياضى على مستوى القارة الأفريقية فى مختلف اللعبات.

وسيحضر المؤتمر اللواء أحمد ناصر رئيس كونفدرالية اتحاد الاتحادات الافريقية " اوكسا " وعماد البنانى الامين العام للمؤتمر والجائزة.

وتنظم الوزارة عدة جوائز منها التفوق والتميز الصحفى، والتميز الرياضى، وغيرها من الجوائز التى تشجع الشباب على المشاركة فى الجانب الاجتماعى والثقافى والرياضى فى المجتمع .

Advertisements

وأعلنت وزارة الشباب و الرياضة عن مد استقبال الأعمال المقدمة بجائزة التميز الصحفى ، حتى 31 يوليو الجارى .

وتشمل جائزة التميز العديد من الفئات والفروع، حيث تضم الفئة الأولى فرعاً لصحافة الشباب ويختص بالموضوعات المهتمة بقضايا الشباب فى مصر، إلى جانب فرع الصحافة الرياضية وفرع أفضل صورة رياضية.

وأطلقت وزارة الرياضة قد اطلقت ملتقى الشباب الأفريقى الأول لرواد الأعمال الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ، وتزامنا مع استضافة بطولة الامم الافريقية لكرة القدم