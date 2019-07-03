ممثلة بيروفية ستمنح "قبلة" لبطل الفوز ضد تشيلي

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وعدت الفنانة البيروفية الفاتنة ستيفاني كايو بمنح قبلة للاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، الاربعاء في نصف نهائي بطولة كوبا اميركا لكرة القدم.

كتبت المغنية والممثلة وعارضة الازياء في حسابها على موقع تويتر "أفكر جديا بمنح قبلة (مع اخذ الاذن طبعا) بالمسؤول عن الفوز على تشيلي الاربعاء".

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أثار عرض كايو ردود فعل عديدة، فكتب احدهم "لماذا لست لاعب كرة قدم؟"، فيما انتقد آخر "هل تعتقدين ان أمرا مماثلا يحفز لاعب كرة قدم؟".

وتعرف كايو (31 عاما) بدورها في سلسلة "كلوب دي كويرفوس" المعروضة على نيتفليكس.

وأكدت كايو على انستاغرام انها كانت تنوي تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية التي تأهلت لها البرازيل المضيفة الثلاثاء بفوزها على الارجنتين 2-صفر. وتحمل مباراة البيرو وتشيلي معاني إضافية في ظل التوتر الدبلوماسي الكبير بين البلدين الذي يعود الى القرن التاسع عشر.