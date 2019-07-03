شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة مصر مع جنوب افريقيا فى كأس الأمم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظيت مواجهة مصر مع جنوب افريقيا المرتقبة المقرر لها السبت المقبل فى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى باهتمام الملايين فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة والقارة السمراء على وجه الخصوص.

وفى التقرير التالى نلقى الضوء حول عدة تساؤلات خاصة بمباراة مصر وجنوب أفريقيا وإلى التفاصيل:

س: ما موعد وملعب مباراة مصر وجنوب أفريقيا؟

ج: المباراة ستقام يوم السبت الموافق 6 يوليو الجارى فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

س: كيف جاءت مواجهة مصر مع جنوب أفريقيا؟

ج: وفقاً لنظام البطولة حيث يلعب أول المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الرابعة.

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س: ماذا فعل منتخبا مصر وجنوب أفريقيا فى الدور الأول؟

ج: منتخب مصر حقق العلامة الكاملة بالفوز فى المباريات الثلاثة بالفوز على زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا بـ(1_صفر) و(2_صفر) و(2_صفر) على التوالى، ليحصد 9 نقاط، فيما جاء المنتخب الجنوب أفريقى فى المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط جمعها من الخسارة من كوت ديفوار بهدف نظيف وفوز أمام ناميبيا بهدف نظيف ثم الخسارة أمام المغرب بهدف نظيف.

س: ماذا عن تاريخ مواجهات مصر مع جنوب أفريقيا؟

ج: لعبت مصر مع جنوب أفريقيا 11 مرة فاز الفراعنة فى 4 وفازت جنوب أفريقيا 6 فيما كان التعادل نتيجة مباراة وحيدة جمعت الفريقين.

س: ما طريق مصر إذا فازت على جنوب أفريقيا فى دور الـ16؟

ج: حال فوز مصر على جنوب أفريقيا سيلعب الفراعنة مع الفائز من الكاميرون ونيجيريا فى دور الثمانية، وحال الفوز فى دور الثمانية ستلعب مصر فى الدور نصف النهائى مع أحد منتخبات الجزائر أو كوت ديفوار أو مالى أو غينيا، حيث تلعب الجزائر مع غينيا وكوت ديفوار مع مالى فى دور الـ16.

وحال تخطى مصر الدور نصف النهائى سيلعب الفراعنة المباراة مع إحدى الفرق المتأهلة لهذا الدور من بين منتخبات، بنين، أوغندا، المغرب، السنغال، غانا، تونس، مدغشقر والكونغو ، حيث تلعب أوغندا مع السنغال والمغرب مع بنين ويلتقى الفائزان فى دور الثمانية وسيلعب فى نفس الدور مدغشقر مع الكونغو الديمقراطية وغانا مع تونس.