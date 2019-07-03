شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث إطلالة لمحمد صلاح قبل مواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد صلاح مهاجم منتخب مصر صورة له عبر حسابه الشخصى على تويتر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الجنوب أفريقى مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تقام فى مصر حتى 19 يوليو الجارى.





وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

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وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاثة والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.