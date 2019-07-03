شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 4 ضربات موجعة للزمالك قبل حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الزمالك 4 ضربات موجعة، خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، بسبب بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، لاسيما أن تلك الضربات ستؤثر بالسلب على الفريق الأبيض فور عودته لاستئناف الدورى، من أجل حسم اللقب.

يتبقى لفريق الزمالك فى بطولة الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتها بعد نهاية منافسات أمم أفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وخلال فترة توقف المسابقة تلقى الزمالك 4 ضربات موجعة وهى..

إصابة جنش بقطع فى وتر أكيليس

تعرض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، لإصابة قوية بقطع فى وتر أكيليس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى الذى يشارك فى بطولة أمم أفريقيا، ليغيب الحارس عن الملاعب لمدة من 6 إلى 8 أشهر، ويؤثر بالسلب على الفريق الأبيض الذى ينتظر خوض 3 مواجهات فى الدورى قبل حسم اللقب.

وتقرر أن يجرى جنش الجراحة اليوم الأربعاء أو الخميس فى ألمانيا، على أن يبقى حارس الفراعنة هناك أسبوعا أو 10 أيام ثم يعود بعدها إلى مصر ثم يسافر إلى ألمانيا مجدداً فى وقت لاحق.

إصابة خالد بوطيب مع المنتخب المغربى

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تعرض خالد بوطيب مهاجم الزمالك لإصابة فى الركبة، خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب المغربى قبل مواجهة الكوت ديفوار، ومازال بوطيب بعيدًا عن المشاركة مع أسود الأطلسى بسبب تلك الإصابة، ومن المنتظر أن يجرى أشعة لتحديد وقت عودته لقيادة هجوم المنتخب المغربى.

أزمة كهربا والتوقيع للأهلى

يفقد الزمالك محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، فى مباريات حسم لقب الدورى التى ستقام بعد أمم أفريقيا، وذلك بعدما انقطع اللاعب عن التدريبات، ورفض الرد على اتصالات مسئولى القلعة البيضاء، ووردت أنباء قوية عن توقيه للأهلى مستغلاً بعض الثغرات فى تعاقده مع الزمالك.

جماهير ومسئولى الزمالك كانوا يمنون النفس بعودة الدولى التونسى فرجانى ساسى للمشاركة بصفة أساسية مع منتخب نسور قرطاج فى أمم أفريقيا، بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا بكسر فى شظية القدم، خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية الأفريقية، الذى جمعهما يوم 14 أبريل الماضى.

ساسى لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال الدقائق القليلة التى شارك فيها مع المنتخب التونسى، الأمر الذى يشير إلى أن اللاعب مازال غير جاهزًا، ما سيؤثر على الزمالك حال العودة لاستئناف الدورى واستمرار اللاعب فى الابتعاد عن المشاركة.