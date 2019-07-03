شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: كوكا ومروان محسن مظلومين مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق أن الهجوم على مهاجمى الفراعنة من الجميع، خاصة من الجماهير غير مبرر على الإطلاق.

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق، فى تصريحات إذاعية، "كيف يتم الحكم على كوكا ومروان محسن بدون مساعدة باقى أفراد المنتخب".

وأوضح ضياء السيد أتحدى لو جبنا أى مهاجم فى الدنيا ولو رجعنا فان باستن يلعب كرة تانى، ولم تتم مساعدته فى الملعب من زملائه فى إيصال كرات عرضية له أو غيره الناس هتطلع تقطع فيه، المشكلة فى عدم إمداد اللاعبين للمهاجمين حتى لو لعب أحمد على مش هيوصله كرات هيظهر بمظهر غير جيد.

وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا السبت المقبل باستاد القاهرة فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

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وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.