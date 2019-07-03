شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. عماد السيد جاهز لحراسة عرين الزمالك بعد شفاء الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح عماد السيد حارس مرمى الزمالك جاهزًا لحراسة عرين الفارس الأبيض فى المباريات الرسمية المقبلة، بعدما شفى تمامًا من الإصابة التى تعرض لها بكسر فى أحد أصابع اليد خلال مشاركته أمام الداخلية فى الدورى.

وشارك عماد السيد فى تدريبات حراس مرمى الزمالك بشكل طبيعى، بعدما أزال الجبس من يده منذ عدة أيام، وظهر الحارس بمستوى جيد ولفت أنظار الجميع، الأمر الذى دفع أيمن طاهر مدرب الحراس يشيد بمستواه ويؤكد إنه سيكون الحارس الأول للأبيض، بعدما تعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة بقطع فى وتر أكليس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى.

ويخوض الزمالك معسكرًا مغلقًا فى قبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات، أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالى، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم.

وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى قبرص 25 لاعبا هم:

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

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في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.