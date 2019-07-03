شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن مهاجم وصانع ألعاب فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولى الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمود جابر اهتماماً خاصاَ بتدعيم مركزى المهاجم وصانع الألعاب للدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويبحث الجهاز الفنى بمساعدة اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة كان 2019 فى البحث عن مهاجم وصانع ألعاب سواء فى البطولة أو خارجها تمهيداً للتعاقد معهما.

وقرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، المشرف العام على قطاع الكرة تشكيل لجنة فنية لمتابعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر .

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وتضم اللجنة كل من، إسماعيل حفني، عادل أبو جريشة، طارق زين، أبو طالب العيسوي، أشرف خضر، أحمد قناوي، عاطف عبد العزيز، أحمد فكري الصغير، محمد محسن أبو جريشة، غريب فتحي، إسلام كاظم، بالإضافة إلى محمود جابر، صبري المنياوي، عطية صابر أعضاء الجهاز الفني الحالي.

وبدأت اللجنة الفنية عملها بمتابعة جميع مباريات البطولة من داخل ملاعب المباريات، وذلك لاختيار أفضل العناصر المتاحة للانضمام للنادي الاسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين دوليين قادرين على عمل إضافة فنية.